Secuestran más de 50 dosis de cocaína y dinero en efectivo

Efectivos de la Dirección de Narcotráfico de la Policía de la Provincia, en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), llevaron a cabo un allanamiento clave en una vivienda ubicada en la 4° etapa del barrio Tupac Amaru, en Alto Comedero. El operativo fue ordenado por los Juzgados Especializados en Narcomenudeo tras una serie de tareas investigativas impulsadas por denuncias anónimas.

En el lugar, los investigadores secuestraron un total de 53 envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína y pasta base, con un peso aproximado de 19 gramos. Además, se incautaron 52 recortes de polietileno, utilizados comúnmente para el fraccionamiento de estupefacientes.

Durante el procedimiento, también se encontraron más de medio millón de pesos en efectivo, 109 pesos bolivianos, tres teléfonos celulares, dos cuchillos y varias tarjetas bancarias, todos ellos elementos de interés para la causa que investiga al detenido.

Un dato relevante del operativo fue la inspección en el patio de una vivienda lindante, donde con autorización de la propietaria y en presencia de testigos, se hallaron restos de sustancia que habrían sido arrojados desde el domicilio allanado en un intento de deshacerse de la evidencia.

En el inmueble allanado se encontraban cuatro personas al momento del ingreso de los efectivos. Por disposición del fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Narcomenudeo de Alto Comedero, se ordenó la detención de un hombre de 32 años, quien fue imputado por infracción al artículo 5 inciso "c" de la Ley N° 23.737, que penaliza la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Desde el MPA destacaron la importancia del trabajo coordinado entre las fiscalías y las fuerzas de seguridad, y recordaron que las denuncias anónimas fueron fundamentales para el inicio de esta investigación.