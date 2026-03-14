Motociclista y transeúnte hospitalizados tras siniestro vial

Un joven motociclista atropelló a un transeúnte y ambos tuvieron que ser hospitalizados con heridas de consideración.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 7.10 en la intersección de las calles Belgrano y Chile del barrio San Juan, en la ciudad de El Carmen.

En esas circunstancias, personal del Same se constituyó tras una alerta que daba cuenta sobre un siniestro vial con dos personas lesionadas.

Allí, los paramédicos constataron que un transeúnte de 77 años se encontraba tendido en el suelo y a algunos metros, un motociclista de 30 que también presentaba lesiones.

Los protagonistas fueron asistidos y trasladados al hospital local. Debido a la gravedad de las heridas, el hombre de 77 años tuvo que ser derivado al hospital "Pablo Soria", donde recibió el diagnostico de policontuso y quedó alojado en sala de Observación. Horas más tarde, el motociclista también tuvo que ser trasladado al nosocomio capitalino.

Los efectivos policiales se presentaron en el lugar de los hechos, pero debido a las lesiones que presentaban los protagonistas, ya habían sido hospitalizados.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que personal de Seguridad Vial realice el test de alcoholemia a los involucrados.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 8°.