Investigan el crimen de una mujer y su hijo de catorce año

Los investigadores creen que no hubo participación de terceros en la triste escena del crimen que encontraron en una casa de la calle Caruhé, en la localidad bonaerense de Caseros, sino que todo ocurrió en el marco de una crisis psiquiátrica que derivó en un drama: una mujer y su hijo de 14 años fueron asesinados.

La pareja y padre de las víctimas también fue encontrado muerto y la principal hipótesis del caso es que los mató y luego se suicidó.

Fuentes del caso dijeron que todo se descubrió cuando la hermana de Ricardo Benítez (51) llamó al 911 porque no lograba comunicarse desde hacía varias horas con el hombre que solía trabajar para empresas de seguridad.

La mujer alertó a los policías de la Bonaerense que su hermano sufre de problemas psiquiátricos y hacía un año que estaba desempleado.

Ante ello, las autoridades se dirigieron al lugar ingresaron, con el aval de la mujer que los había alertado, a la propiedad que está en el fondo del terreno.

Lo primero que encontraron los policías fue el cuerpo de Benítez tendido en el suelo. En la habitación matrimonial hallaron el cadáver de Angélica Molina y a escasos metros, yacía el adolescente de 14 años sin vida. Fue identificado como Lionel Benítez.

Las pericias en el lugar determinaron que todos murieron, en principio, por heridas de arma de fuego, destacaron las fuentes consultadas por este medio. También dijeron que la propiedad no presentaba signos de violencia.

Los investigadores explicaron que no había denuncias previas por hechos vinculados a violencia de género contra Benítez.

Por lo pronto, en el lugar trabajan los peritos de la Policía Científica y se aguarda el resultado de las autopsias, en el marco de una causa que investiga la fiscal Fernanda Billone de la UFI N°5 del departamento judicial de San Martín.

Salud mental

No es el primer caso de un homicida con problemas de salud mental que ataca a su propia familia. Hay que recordar que el pasado 19 de febrero, Alejandro Ruffo, el hombre de 52 años detenido por matar a su hijo de 8 años en Lomas de Zamora, fue encontrado sin vida en la celda que ocupaba en la Unidad Penitenciaria N°34 de Melchor Romero, donde estaba alojado acusado de homicidio agravado por el vínculo, filicidio.

Ruffo se ahorcó y fueron sus propios compañeros quienes lo hallaron en el calabozo. Allí se encontraba desde mediados de 2025, cuando lo arrestaron tras encontrarlo ensangrentado en su casa al lado del cuerpo de su hijo Joaquín Enzo, a quien había asesinado.

Todo sucedió a principios de agosto, en el cruce con Loria, en la zona Sur del Conurbano. La Policía Bonaerense llegó a la escena del crimen tras una denuncia y, al ingresar a la propiedad vio a ambos inconscientes.

El niño estaba sobre la cama y ya muerto; él, en cambio, estaba en el piso con lesiones que indicaban un intento de suicidio. Como Ruffo aún tenía signos vitales, lo trasladaron al Hospital Gandulfo, donde lo intervinieron quirúrgicamente y lo salvaron. Luego fue detenido.

Fue la mamá de la víctima y la esposa del imputado por el filicidio quien refirió que Alejandro "tenía problemas de salud mental".