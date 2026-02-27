Caso Fernando Reyes: el juicio por jurado comenzará en abril

La Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial de la provincia de Catamarca fijó fecha para la realización del juicio por jurados por el asesinato del jujeño Fernando Reyes, ocurrido en diciembre de 2022 en la localidad de La Ciénaga. Esta semana se realizó el sorteo de potenciales jurados. La audiencia de admisión de evidencias será el 3 de marzo y el debate popular iniciará el próximo 7 de abril.

Hay que recordar que tres acusados compartirán el banquillo: Dana Estrella Martínez, Simón Alcides Toranzos y María del Valle Villagra. Martínez imputada por el delito de "homicidio triplemente agravado por relación de pareja previa, con alevosía, y por el concurso premeditado de dos o más personas en el carácter de coautora". Toranzos y Villagra acusados por el delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en el carácter de coautores".

De acuerdo con la investigación, Reyes fue asesinado entre el 3 y el 4 de diciembre de 2022. Sin embargo, el caso se conoció el 6 de mayo de 2023, luego de que un amigo de Reyes realizara una denuncia por su desaparición ante las autoridades.

Ese día, la Policía realizó rastrillajes y encontró restos óseos que fueron analizados y se confirmó que eran humanos. El hallazgo se produjo en la localidad catamarqueña de La Ciénaga, en cercanías del domicilio en donde vivía Reyes junto a Martínez y sus dos hijos. La mujer había dado diferentes versiones sobre el paradero de su expareja.

En primer momento, dijo que su pareja había viajado a La Rioja por trabajo. Luego manifestó que Reyes se había trasladado a Jujuy, de donde ambos son oriundos, porque uno de sus hermanos había fallecido. Otro dato que se conoció es que una de las hijas de Reyes había manifestado a los investigadores que "su papá estaba enterrado en la canchita".

Un crimen a traición

La acusada Villagra, en una ampliación de su declaración, contó que Reyes fue atacado a traición por Toranzos y Martínez. El abogado defensor de Villagra relató a los medios locales que "entre Toranzos y Danna Martínez mataron a Reyes, sin que ella (por Villagra) intervenga".

Además, Villagra aseguró que el homicidio fue planeado por Toranzos y Martínez. El día del hecho habrían llevado a Reyes por un camino alternativo de La Ciénaga. Villagra, según su relato, no habría tenido conocimiento sobre los presuntos planes.

De acuerdo con esta versión, Villagra y Martínez se ponen de acuerdo para ir a bailar. Martínez llegó con Reyes, su pareja, y ambos se encuentran con Villagra para seguir camino juntos hasta el baile. En el camino, se habrían encontrado a Toranzos. Según Villagra, al caminar, Toranzos arrojó una piedra de atrás y le pegó en la cabeza a Reyes. La víctima se sorprendió y se defendió. En medio de esta pelea, habría intervenido Martínez, también para agredir a la víctima. Finalmente, Toranzos habría golpeado a Reyes en la cabeza con una piedra y lo mató.

Tras el asesinato, Martínez habría amenazado a Villagra y le habría pedido que colabore pero Villagra se negó. Según su defensa, en ningún momento quiso colaborar. Entre Toranzos y Martínez habrían ocultado el cuerpo, trasladándolo a un lugar cerca del río. Allí, Toranzos habría hecho fuego. Además, Villagra habría asegurado que después del crimen, junto con Martínez habrían ido al baile. La idea de Martínez habría sido "hacerse ver por gente" y "descartar supuestamente que no estuvieron en el lugar del hecho"

"Esto va a ser un cierre a todo, espero que sea perpetua"

El Tribuno de Jujuy dialogó con Diego Reyes, hermano de Fernando, quien mencionó que "después de que nuestro abogado nos dio la noticia (sobre la fecha de inicio del juicio), nos pusimos contentos porque esto se venía postergando y veníamos luchando".

En ese sentido agregó que "la defensa puso muchas trabas y dilató los tiempos. Pero ahora estamos contentos porque ya tenemos una fecha fija para el juicio".

"Estos cuatro años veníamos luchando a través de nuestro abogado. En La Ciénaga hubo muchas personas que nos trataron con cariño y muchos testigos que están al tanto del caso", indicó.

La familia Reyes vive en esta provincia, por lo que adelantó que estarán presentes durante las audiencias de debate: "Estamos preparándonos para viajar para la fecha del juicio, no iremos todo pero ahí estaremos", dijo.

Por último, explicó que "esto va a ser un cierre a todo, con una sentencia que espero, como siempre pido, que sea perpetua. Para que mi hermano descanse en paz, porque fue cruel la forma en que lo mataron. Quiero que los culpables paguen".