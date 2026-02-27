Buscan a un sujeto que agredió a palos a su pareja

Los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 4 de la ciudad de Libertador General San Martín, buscan intensamente a un hombre que atacó con un palo a su pareja y la amenazó de muerte.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada del miércoles pasado, en una pieza de alquiler del barrio 9 de Julio de la ciudad ledesmense.

En esas circunstancias, la pareja dormía en el pequeño lugar, junto a sus hijos y el hombre habría intentado mantener relaciones sexuales con la víctima.

Ante la negativa, el hombre la tomó del cuello y empezó a hacer presión, hasta provocarle principio de asfixia, donde la mujer logró zafarse.

Horas más tarde, la mujer se levantó de la cama y fue atacada con un palo de escoba en cabeza, brazos y piernas. A raíz del violento impacto, quedó tendida en el suelo, momento que el inculpado aprovechó para huir de la escena.

Una vez que la mujer logró reponerse, se dirigió de inmediato a la

de la ciudad de Libertador, donde realizó la correpondiente denuncia penal en contra de su pareja.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género, la inmediata detención del inculpado.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que la víctima fue examinada por un médico policial y por fortuna no fue necesario ser trasladada a la sede del nocosomio local.

Los efectivos de la Brigada de Investigaciones dieron cumplimiento al pedido de varios registros domiciliarios, para tratar de dar con el inculpado, pero hasta el momento con resultados negativos.

Personal policial de la Seccional 39º de Libertador, están a cargo de las actuaciones complementarias.