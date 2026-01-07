Robaron nuevamente en el Santuario de Río Blanco

El Santuario de Río Blanco fue víctima de un nuevo robo durante los últimos días. Del interior del lugar sustrajeron una consola de sonido y tres micrófonos pertenecientes al coro.

Según señalaron desde la institución, este incidente se suma a una serie de hechos delictivos que han sufrido en el pasado. Anteriormente, el predio ya había sido blanco de hurtos, entre los que se registra la desaparición de un gazebo y cables, elementos que nunca fueron recuperados.

También se reportó la extraña desaparición de una urna que contenía una imagen del camino, un caso en el que no se observaron indicios de vandalismo.

Las autoridades fueron notificadas y se espera que las investigaciones permitan esclarecer los hechos y recuperar los objetos sustraídos, en un contexto de reiterada vulnerabilidad para el espacio religioso.