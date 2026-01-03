Golpearon ferozmente a un motociclista para robarle

Delincuentes a bordo de una camioneta interceptaron a un motociclista, lo agredieron ferozmente y le robaron el rodado. Horas más tarde la motocicleta fue recuperada por efectivos policiales.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 18.30 sobre un tramo de la colectora de la ruta nacional N° 66, a la altura de la Federación Gaucha, en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que un hombre conducía una motocicleta Corven Triax de 150 cc de cilindradas, cuando una camioneta se interpuso en su camino de manera abrupta y lo obligó a detenerse.

Rápidamente descendieron tres hombres del vehículo y lo atacaron ferozmente, hasta que la víctima quedó en estado de inconsciente, cargaron la motocicleta en la camioneta y emprendieron la fuga.

La víctima se reincorporó minutos más tardes y se dirigió inmediatamente a la Seccional 63°, donde radicó la correspondiente denuncia. En la sede policial, además, recibió asistencia médica.

Posteriormente, en horas de la noche del mismo día, los efectivos localizaron la motocicleta sustraída y procedieron a su secuestro. Sin embargo, no trascendió si es que hubo detenidos por el violento episodio.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 63°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.