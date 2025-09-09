Turistas sufrieron sustracción de bienes del baúl del auto

Una pareja de turistas oriunda de la ciudad de Buenos Aires sufrió el robo de todos sus equipajes que estaban en el baúl del automóvil, además de las sumas de 1.200 dólares y 800 mil pesos. El hecho sucedió en la localidad de Purmamarca, minutos después que arribaron para hospedarse.

El ilícito ocurrió días pasados por la mañana, cuando un hombre y una mujer domiciliados en la capital del país arribaron al mencionado pueblo quebradeño a bordo de un auto marca Toyota Etios. Al llegar, lo primero que hicieron fue buscar el hospedaje que habían alquilado con anticipación, por lo que se dirigieron hasta las inmediaciones de Salta y Gorriti.

Fue entonces que las víctimas estacionaron el vehículo y se bajaron para registrar el ingreso en el hospedaje.

Tras esto, unos quince minutos más tarde, de acuerdo a la denuncia policial, la pareja salió del inmueble y se acercó al auto para retirar las pertenencias e instalarse.

Sin embargo, alrededor de las 11, al abrir el sector del baúl los damnificados vieron que su equipaje fue robado en su totalidad.

Ante la sorpresa por la situación, la pareja se dirigió a la Seccional 57° para denunciar lo ocurrido. En la dependencia aseguraron que entre las pertenencias sustraídas tenían los montos de 1.200 dólares, 800 mil pesos, valijas, mochilas, documentación personal, tarjetas de crédito y débito y una cámara de fotos.

Tras esto, el personal policial se acercó hasta el alojamiento para observar las cámaras de seguridad de los inmuebles cercanos, aunque el resultado fue negativo con respecto al hallazgo de imágenes que permitan identificar a los sospechosos que robaron a los turistas.