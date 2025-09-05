“No es la primera vez que atentan contra mi”

El concejal Walter Cardozo se encuentra hospitalizado tras haber sufrido quemaduras en partes de su cuerpo al intentar apagar el fuego que consumía su vehículo.

El legislador periqueño dijo que “no es la primera vez que atenta contra mi persona. Esta vez incendiaron mi vehículo que se encontraba estacionado en la puerta de la casa de mi madre. Esto es un hecho netamente político porque ayer denunciamos a funcionarios municipales por actos de corrupción y estas son las consecuencias”.

Agregó que sufrió ayer amenazas de muerte por parte del padre de un empleado municipal “me dijo que si su hijo no entra busca un revolver y me mata. Hay testigos de esto.”

El concejal sufrió quemaduras en sus brazos y piernas y esta mañana fue trasladado hacia la clínica Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de Palpalá en donde se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

“A nosotros nos gusta trabajar con honestidad y transparencia. Garantizamos la gobernabilidad e institucionalidad pero no la impunidad y eso es lo que está pasando en Perico. Esto claramente es un hecho político”, dijo Cardozo.

Recordemos que en año 2017 intentaron asesinar al edil al provocarle un accidente automovilístico en ruta nacional 66.

Se supo que hay imágenes en la que se observa que una motocicleta que a las 6 de la mañana se acerca hasta el domicilio del concejal Cardozo y a las 6.02 comenzó a propagarse el fuego por el vehículo.