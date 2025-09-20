Solicitan la detención de agresor sexual

La comunidad de Caimancito se mostró alarmada luego de tomar conocimiento que un hombre atacó sexualmente a una joven de 17 años, agredió a efectivos policiales y fue liberado por la Justicia. Hoy se realizará una marcha para pedir la detención del inculpado.

Según fuentes consultadas por este diario, el hecho se registró el pasado miércoles alrededor de las 20.40 sobre un tramo de la avenida Tucumán, donde el inculpado interceptó a una joven de 17 años y solicitó que entregue su teléfono celular.

La víctima arrojó su dispositivo móvil al suelo e intentó escapar, pero el sujeto le tapó la boca, la redujo y arrastró hacía una casa abandonada, donde la atacó sexualmente.

Vecinos que se percataron de los pedidos de ayuda de la joven intervinieron de manera inmediata y el inculpado emprendió la fuga.

Este diario también supo que alrededor de las 1 del pasado jueves el malviviente fue descubierto mientras se escondía en el techo de su domicilio y al percatarse de la presencia de la familia de la víctima y de los efectivos policiales, arrojó piedras y escapó por los techos colindantes. Luego de una persecución, el sujeto fue reducido y detenido.

La madre de la víctima mencionó en dialogó con El Tribuno de Jujuy que "hicimos las averiguaciones y dimos con la casa de este hombre. Hablamos con la familia y nos dijo que nos abrían las puertas para que la Policía lo detenga. Pero tuvimos que esperar como dos horas hasta que lleguen porque nos decían que no tenían móvil".

Además la mujer se mostró sumamente alarmada ante la decisión de la fiscalía interviniente que dispuso otorgar el beneficio de la libertad al acusado, bajo una serie de medidas que incluye la prohibición de acercamiento a la víctima y su familia.

"Quiero que se haga Justicia, que no siga libre. Porque en cualquier momento puede aparecer y mi hija no es libre de poder salir tranquila, en qué momento nos vamos a sentir seguras. Él concurre habitualmente este sector, muchas veces se sienta en la esquina de mi casa. Consume estupefacientes y me pregunto ¿Va a respetar la medida cundo este drogado?", manifestó.

También invitó a la comunidad a acompañar a una marcha en pedido de la detención, que será hoy a las 19 en la plaza Sarmiento de la localidad de Caimancito y que concluirá en la Seccional 42°.

"Quiero pedir a la gente que nos acompañe en este momento difícil, decir que hoy le tocó a mi hija pero también puede ser tu madre o tu hija. Quiero que mi hija pueda creer que existe la Justicia", concluyó.