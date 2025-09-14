Golpeó a su pareja y atacó con una piedra a su suegro

Un hombre es intensamente buscado por los efectivos policiales, luego de agredir a su pareja y atacar con golpes de puños y una piedra a sus suegros que intentaron detenerlo. Según testigos, el inculpado habría escapado hacia Bolivia luego del feroz ataque que tuvo lugar en La Quiaca.

Según fuentes consultadas por este diario, las autoridades tomaron conocimiento del lamentable episodio el pasado jueves alrededor de las 10 cuando un llamado telefónico alertó sobre un hecho de violencia en un domicilio ubicado en un sector de la calle Belgrano, del barrio Ojo de Agua de la mencionada ciudad fronteriza.

Fue en esas circunstancias que una comisión policial se constituyó en el lugar, donde se entrevistó con una mujer de 31 años que presentaba lesiones visibles en el rostro.

La misma relató a los efectivos que en horas de la madrugada ingería bebidas alcohólicas junto a su pareja y amigos en la vía pública. En un momento determinado se produjo una gresca entre su pareja y vecinos, aunque no aportó mayores precisiones y se negó a ser asistida por personal médico y a radicar la denuncia.

Sin embargo, la hermana de la víctima manifestó a los efectivos que su cuñado mantenía una acalorada discusión con su hermana fuera de su domicilio y en un momento la agredió.

Ante el violento episodio, sus progenitores confrontaron al irascible sujeto para que cese la agresión, pero éste los atacó con golpes de puño. El padre de la mujer cayó al suelo y el inculpado continuó el ataque utilizando una piedra.

Según el relato de la joven, luego de perpetrar la feroz golpiza, el sujeto emprendió la fuga hacía el vecino país de Bolivia.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia la inmediata detención del sujeto.

Los efectivos policiales de la Seccional 17°, que realizaron recorridos en búsqueda del agresor y que tuvo un resultado negativo, quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por directivas del representante fiscal.