3 de Diciembre, Jujuy, Argentina
Alto Comedero

Denunció que robaron su moto de la vereda

Estaba en el ingreso a su casa con la traba del volante colocada.

Miércoles, 03 de diciembre de 2025 00:00
INMEDIACIONES | AVENIDA VALLE GRANDE, ESCENARIO DEL ROBO DE LA MOTO.

Un vecino del barrio capitalino de Alto Comedero denunció en la Seccional 56° que le robaron la moto que había dejado en la vereda de su casa con la traba volante colocada.

El hecho sucedió días pasados alrededor de las 17 cuando el propietario de una motocicleta marca Bajaj Rouser de 200 cc de cilindrada arribó a su domicilio de la avenida Valle Grande, en el mencionado sector barrial de la capital.

En esas circunstancias, estacionó el rodado en la vereda y lo dejó con la traba volante antes de ingresar a su vivienda. Sin embargo, alrededor de las 18.20 la víctima desde el interior de su inmueble escuchó el ruido del encendido de la moto y al salir observó cómo dos sujetos se la llevaron andando.

Por esa razón, de inmediato se acercó a la Seccional 56° y denunció la sustracción, por la cual los efectivos realizaron un recorrido preventivo por los alrededores del escenario del hecho, pero con resultado negativo.

 

