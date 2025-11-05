Golpeó a su hermano tras intentar atacar a su madre

Un hombre fue detenido luego de protagonizar un lamentable episodio en el barrio Alto Comedero, donde intentó agredir a su progenitora y atacó a golpes a su hermano, quien logró reducirlo hasta la intervención policial.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el hecho tuvo lugar días atrás alrededor de las 9.50 en un domicilio ubicado sobre un tramo de la calle 515 de las 30 Hectáreas de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó al sistema de emergencias 911 sobre la presencia de dos personas que se agredían, por lo que una comisión de efectivos policiales de Infantería de la Unidad Regional 7 se trasladó al lugar de inmediato.

Allí los efectivos observaron a un hombre que tenía reducido a un joven de 28 años que presentaba signos de agresión en diferentes partes del cuerpo.

Asimismo, una mujer de 53 años manifestó al personal policial que el inculpado que se encontraba reducido es su hijo, quien minutos previos ingresó a su domicilio en estado de ebriedad e intentó agredirla físicamente.

De manera fortuita no se encontraba sola y fue defendida por su otro hijo, quien protagonizó una pelea con el agresor, hasta que lo redujo.

Por tal motivo los efectivos procedieron a la detención del inculpado y a su posterior traslado a la Seccional 63°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Por su parte, la mujer también se presentó en la dependencia policial y radicó la correspondiente denuncia.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 63°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.