Golpearon a una joven y la dejaron tirada en la calle

La madrugada del domingo pasado, una joven fue brutalmente agredida por al menos tres mujeres a la salida de un boliche en la ciudad salteña de Embarcación y quedó tendida sobre el pavimento, casi inconsciente.

Según relataron testigos presenciales, la víctima recibió varios golpes, algunos de ellos en la cabeza, hasta que cayó al suelo sin poder defenderse.

Las agresoras se retiraron rápidamente del lugar, aprovechando el caos y la confusión generada tras el cierre del local nocturno.

Personal policial llegó minutos después de recibir el aviso, pero ya no encontró a las responsables en la zona. Los uniformados aseguraron el lugar y solicitaron la asistencia del servicio de salud, que arribó para brindar las primeras atenciones médicas a la joven.

Por otra parte, se supo que en el sector donde ocurrió el ataque existen cámaras de seguridad privadas y públicas, por lo que la Policía trabaja sobre el relevamiento de esas imágenes para intentar identificar a las agresoras.

Fuentes cercanas al caso, indicaron que ese material podría ser clave para reconstruir la secuencia del hecho y determinar responsabilidades del grupo de jóvenes.