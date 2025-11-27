29°
27 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Cena Blanca 2025
educación
deporte adaptado
Fútbol argentino
Turismo en Jujuy
SALTA
Río Negro
Remedios de Escalada
Presupuesto 2026
Cena Blanca 2025
educación
deporte adaptado
Fútbol argentino
Turismo en Jujuy
SALTA
Río Negro
Remedios de Escalada
Presupuesto 2026

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1450.00

3884873397
PUBLICIDAD
Salta

Golpearon a una joven y la dejaron tirada en la calle

Buscan imágenes de cámaras de seguridad que aclaren lo ocurrido.

Jueves, 27 de noviembre de 2025 00:00
CAPTURA DE PANTALLA | REGISTRADA POR LOS TESTIGOS.

La madrugada del domingo pasado, una joven fue brutalmente agredida por al menos tres mujeres a la salida de un boliche en la ciudad salteña de Embarcación y quedó tendida sobre el pavimento, casi inconsciente.

Según relataron testigos presenciales, la víctima recibió varios golpes, algunos de ellos en la cabeza, hasta que cayó al suelo sin poder defenderse.

Las agresoras se retiraron rápidamente del lugar, aprovechando el caos y la confusión generada tras el cierre del local nocturno.

Personal policial llegó minutos después de recibir el aviso, pero ya no encontró a las responsables en la zona. Los uniformados aseguraron el lugar y solicitaron la asistencia del servicio de salud, que arribó para brindar las primeras atenciones médicas a la joven.

Por otra parte, se supo que en el sector donde ocurrió el ataque existen cámaras de seguridad privadas y públicas, por lo que la Policía trabaja sobre el relevamiento de esas imágenes para intentar identificar a las agresoras.

Fuentes cercanas al caso, indicaron que ese material podría ser clave para reconstruir la secuencia del hecho y determinar responsabilidades del grupo de jóvenes.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD