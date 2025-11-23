Una mujer de 91 años sufrió un violento asalto

Una mujer de 91 años fue víctima de un violento asalto en su casa de la localidad bonaerense de Boulogne, partido de San Isidro, donde delincuentes la sorprendieron mientras dormía, la amordazaron, la ataron y se llevaron sus ahorros.

Según relató Viviana, la hija de la víctima, los ladrones ingresaron a la vivienda esta madrugada alrededor de las 3, después de romper la reja del patio de la propiedad. Luego, fueron directamente hacia el dormitorio de la jubilada y la sorprendieron.

"Le ataron las manos, la amordazaron y revolvieron todo. Se llevaron los pocos ahorros que tenía", dijo la mujer. Contó que los delincuentes estuvieron cerca de una hora en la casa, revolviendo las pertenencias de la mujer. "Se probaron hasta sus zapatillas. Y como calza 41 se las llevaron", dijo.

"Mi mamá se pudo desatar, por suerte, y sacarse una cinta negra con la que le habían atado la cara. Después, nos llamó a nosotros, llamamos a la Policía, que ya estuvo acá. Estamos esperando que vengan los peritos, porque si no vienen los peritos, yo no puedo ordenar nada", agregó la hija, mientras las cámaras mostraban el desorden que dejaron los ladrones en la casa de la jubilada.

En ese sentido, Viviana comentó que como el patio está del lado opuesto al cuarto de su madre, la víctima no pudo escuchar el momento en que rompieron la reja para entrar a la propiedad.

"Nada los detiene. Lamentablemente no, porque no es la primera vez que pasa. Ya habían entrado pateando la puerta. Justamente el día que fueron las elecciones donde ganó el señor Milei, también entraron y agregamos rejas por todos lados", comentó la mujer.

"Apelo a hacerlo público para que esto se termine más rápido, para que vengan más rápido los peritos, para que yo pueda poner en orden la vida de mi madre. A los 91 años no tiene derecho a tener que pasar por todo esto. Y después, para tener donde dormir", lamentó Viviana.