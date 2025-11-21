Robó y fue detenido tras protagonizar persecución

Un hombre sustrajo bienes de un domicilio, protagonizó una persecución y fue detenido.

El episodio se registró alrededor de las 3.45 del pasado martes en un domicilio de la calle Humahuaca del barrio Luján de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que el personal del Centro de Monitoreo 911 alertó a los efectivos policiales sobre la intrusión de un hombre en una vivienda.

Una comisión policial se presentó en el lugar y sorprendieron al inculpado, un hombre de 35 años, mientras caminaba con dos cajas de cartón.

Al percatarse de la presencia de los efectivos, el irascible protagonista abandonó los bienes y emprendió la fuga. Allí inició una persecución que concluyó en un tramo de la avenida Párroco Marshke.

Tras ser reducido, el inculpado fue trasladado a la Seccional 2° y quedó a disposición de la Justicia.

Mientras que las cajas sustraídas, que contenían copas de vidrio, algunas de las cuales resultaron dañadas, fueron restituidas a su propietaria. La damnificada además radicó la correspondiente denuncia.