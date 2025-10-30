Pareja imputada por organizar y financiar tráfico de cocaína

La Unidad Fiscal Jujuy imputó a una pareja como los presuntos financistas y organizadores del transporte de un cargamento de 48 kilos de cocaína que en julio pasado había sido incautado tras un procedimiento policial que incluyó una persecución por la ruta nacional N°34, entre las localidades de Yuto y Calilegua, y culminó con la detención de cuatro personas y el hallazgo de la droga oculta en los tanques de combustible de dos automóviles.

A instancia de la fiscalía y en una audiencia de formalización de la investigación realizada el 20 de octubre pasado, el juez federal de Garantías N°1 de Jujuy, Eduardo Hansen, dictó la prisión preventiva para Cristian Chavarría y su pareja, Natasha Jorgelina Benítez.

Ambos quedaron imputados como coautores del delito de organizadores y financistas de un transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, previsto en el artículo 7 de la Ley 23.737 y que prevé una pena de 8 a 20 años de prisión.

Secuestro de cocaína

El caso investigado por la fiscal federal Lucía Orsetti y la auxiliar fiscal Sofía Escudero, se inició el 3 de julio pasado cuando una patrulla de la Policía Federal Argentina que hacía un control vehicular en la ruta nacional N°34, a la altura de la localidad de Yuto, le hizo señas a dos automóviles para que se detengan.

Ambos rodados, un Fiat Cronos y otro Grand Siena, evadieron a los policías y se dieron a la fuga por la ruta, lo que motivó una persecución que se extendió hasta la localidad de Calilegua, donde los policías les dieron alcance a los vehículos.

El conductor del Fiat Cronos fue identificado como Iván Gustavo Subelza, mientras que el segundo rodado era conducido por Franco Fernández, quien llevaba como acompañantes a su pareja, Marianela Giraldez, su hija Brisa y dos hijos menores de edad.

Ante los policías, Fernández dijo: "Ya perdí" y luego pidió que sus hijos no vean el procedimiento y reveló que iba cargado con estupefacientes. Un can antinarcóticos marcó la zona de los asientos traseros del rodado.

Los automóviles fueron trasladados hasta la base operativa de la ciudad de San Pedro, donde se hizo un control más minucioso, del cual se pudo constatar que ambos rodados transportaban 48 kilos de cocaína dentro de sus tanques de combustible. También se procedió al secuestro de los rodados y de los teléfonos celulares de los detenidos.

El 5 de julio, la fiscalía imputó a Subelza, Fernández, Giraldez y la hija de esta última, por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en grado de coautores.

Asimismo, se dictó la prisión preventiva de todos y se autorizó las pericias de los teléfonos celulares y el levantamiento del secretario bancario y financiero.

La investigación que permitió llegar a los financistas

Al profundizar la tarea investigativa, se pudo conocer que el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal Ricardo Toranzos, tenía bajo investigación a la pareja Chavarría-Benítez y que estaban ligados con Subelza y Fernández, los conductores detenidos en Jujuy.

La Sección Antidrogas Salta de Gendarmería Nacional, que realizaba tareas de campo e inteligencia en torno a la pareja, reveló que tenía a Subelza como posible transportista dentro de una organización narcocriminal, cuyos presuntos jefes eran Chavarría y su pareja.

Luego de entrecruzar datos, la fiscalía estableció que los implicados habían hecho ya varios viajes, siempre desde localidades fronterizas hacia Mendoza, San Juan, Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero que, según la hipótesis fiscal, habrían sido coordinados por la pareja, que residía en un inquilinato del barrio San José, en la ciudad de Salta.

Entre otras evidencias, las intervenciones telefónicas realizadas por la fiscalía de Salta a la pareja permitieron advertir una intensa actividad de comunicativa, tanto días previos como durante el transporte de la droga incautada en Jujuy, en un plan delineado de antemano por la pareja.

Además, al revisar registros de videovigilancia, se constató que días antes del transporte, el Fiat Grand Siena (que llevaba parte de la droga) se presentó en la casa de la pareja en Salta e hizo varias paradas en la capital.

También detectaron que Chavarría acompañaba al conductor del Fiat Grand Siena en un auto de alquiler, un Renault Logan, maniobra que, según los registros, ya había repetido en octubre pasado, previo viaje a Mendoza.

Por otra parte, se pudo establecer que el Fiat Grand Siena y el Renault Logan emprendieron viaje rumbo a Orán el 3 de julio, el día del procedimiento, registrado cerca de la medianoche. También se confirmó que, en la localidad jujeña de Libertador General San Martín, se les unió el Fiat Cronos.

Luego, se trasladaron hasta la localidad salteña de Aguas Blancas, en la frontera con Bolivia, donde habrían cargado la droga, para regresar en caravana, al menos, hasta la localidad de Colonia Santa Rosa, donde fueron vistos los tres rodados, lo que fue verificado al cotejar los impactos de las antenas de los celulares de los imputados.

Todo llevó a la Unidad Fiscal Jujuy a pedir la detención de Chavarría y Benítez, como así también el allanamiento de su vivienda, como el de la madre de la mujer, lo que se concretó el 17 de octubre pasado, con intervención de personal de Gendarmería.

En los procedimientos, se secuestró más de un millón de pesos, una camioneta Toyota, un Volkswagen Up y documentación de los autos secuestrados como de otros rodados.