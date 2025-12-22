Duki confirmó que se retira de la música por un tiempo

El panorama de la música urbana en Argentina y el mundo recibió una noticia que marca el fin de un ciclo fundamental. Duki, el máximo referente del movimiento, confirmó que ha llegado el momento de hacer una pausa en su carrera luego de un año que quedará grabado en los libros de historia de la industria musical. Con una década de trayectoria a sus espaldas, el artista decidió que es tiempo de alejarse de los focos para priorizar su descanso personal.

Este anuncio llega como el broche de oro para un 2025 que fue, sencillamente, demoledor en términos de convocatoria y éxito profesional. A lo largo de los últimos doce meses, el cantante realizó un total de 60 presentaciones en vivo, logrando la increíble cifra de más de 500.000 espectadores que lo acompañaron en diferentes rincones del planeta. Su gira mundial no conoció fronteras, extendiéndose con gran repercusión por los Estados Unidos, Europa, México y gran parte de Sudamérica, incluyendo paradas exitosas en países como Chile, Perú, Colombia y Uruguay, entre muchos otros.

Si bien su impacto fue global, la conexión con el público local alcanzó niveles sin precedentes. En la Ciudad de Buenos Aires, el rapero estableció un récord difícil de igualar al concretar 12 funciones en el Arena, todas ellas con las entradas completamente agotadas. Este hito lo posicionó oficialmente como el artista con mayor cantidad de tickets vendidos en dicho recinto durante todo el 2025, reafirmando que su vínculo con los fanáticos argentinos es más sólido que nunca.

Sin embargo, detrás del brillo de los estadios llenos y los récords de ventas, el desgaste de diez años de producción constante comenzó a pasar factura. Mauro Lombardo, nombre real del músico, eligió sus redes sociales para compartir una carta abierta llena de gratitud hacia su comunidad, a la que afectuosamente llama "diablos" y "diablas".

A través de su cuenta de Instagram, el artista abrió su corazón para agradecer el apoyo incondicional que recibió desde sus inicios. “Gracias por otro año hermoso juntos, gracias por seguirme eligiendo, y gracias por estos casi 10 años haciendo música, y 9 tocando en vivo por y para ustedes”, comenzó escribiendo el líder del trap local, reconociendo el largo camino recorrido desde las plazas hasta los estadios más importantes del mundo.

En su despedida, Duki no solo se enfocó en su retiro temporal, sino que también dedicó palabras de aliento para aquellos seguidores que no han tenido el mejor de los años. El mensaje de cierre fue contundente: “Otro año para el cofre de los recuerdos, espero que hayan disfrutado de cada show tanto como yo. Ojalá terminen su año en familia, con sus seres queridos y que cierren el año de la mejor manera, para los que tuvieron un año difícil, el que viene seguramente va a ser mucho mejor, se los prometo. Ahora sí llegó el momento de descansar. Los amo con el alma, mis diablas y diablos, hasta la próxima…”.

Con este anuncio, el género urbano entra en una etapa de expectativa. Aunque no se definió por cuánto tiempo se prolongará este receso, queda claro que Duki se retira en el punto más alto de su carrera, dejando un legado que transformó la música hispana y asegurando que, cuando decida pegar la vuelta, su lugar como el número uno lo estará esperando intacto.