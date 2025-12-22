Choque en la rotonda de ingreso a Pampa Blanca

En horas de la mañana de este lunes se registró un nuevo y violento accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 34, en inmediaciones de la rotonda de ingreso a Pampa Blanca.

Según las primeras informaciones, el siniestro se habría producido debido a la falta de una correcta señalización en el sector. Por causas que se investigan, dos camionetas (una Ford y una Toyota Hilux) colisionaron, luego de que la camioneta Ford frenara de manera repentina para evitar impactar contra un autobús que se encontraba ingresando a la rotonda. En ese momento, la Hilux terminó chocando en la parte trasera del otro vehículo.

Como consecuencia del impacto, la conductora de la Toyota Hilux resultó lesionada y debió ser asistida en el lugar por personal del SAME, para luego ser evaluada médicamente.

El tránsito en la zona se vio momentáneamente afectado mientras trabajaban los servicios de emergencia.