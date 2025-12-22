25°
22 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Pampa Blanca
musgos
Duki
Estacionamiento
Sin casco no ingresas
Caso Loan
La opinión
Cámara del Tabaco
Casa de Gobierno
Cambios en el Gobierno de Jujuy
Pampa Blanca
musgos
Duki
Estacionamiento
Sin casco no ingresas
Caso Loan
La opinión
Cámara del Tabaco
Casa de Gobierno
Cambios en el Gobierno de Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Pampa Blanca

Choque en la rotonda de ingreso a Pampa Blanca

Como consecuencia del impacto, la conductora de una de las camionetas debió ser asistida en el lugar por personal del SAME.

Lunes, 22 de diciembre de 2025 16:24

En horas de la mañana de este lunes se registró un nuevo y violento accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 34, en inmediaciones de la rotonda de ingreso a Pampa Blanca.

Según las primeras informaciones, el siniestro se habría producido debido a la falta de una correcta señalización en el sector. Por causas que se investigan, dos camionetas (una Ford y una Toyota Hilux) colisionaron, luego de que la camioneta Ford frenara de manera repentina para evitar impactar contra un autobús que se encontraba ingresando a la rotonda. En ese momento, la Hilux terminó chocando en la parte trasera del otro vehículo.

Como consecuencia del impacto, la conductora de la Toyota Hilux resultó lesionada y debió ser asistida en el lugar por personal del SAME, para luego ser evaluada médicamente.

El tránsito en la zona se vio momentáneamente afectado mientras trabajaban los servicios de emergencia.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD