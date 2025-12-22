25°
BIODIVERSIDAD

Prohiben la extracción de musgos y pajarilla

La extracción desmedida e ilegal afecta gravemente a los ecosistemas

Lunes, 22 de diciembre de 2025 17:14

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático recuerda que está terminantemente prohibida la extracción de cualquier tipo de vegetación presente en el Parque Provincial Potrero de Yala (PPPY) y de cualquier área protegida sea cual fuere su categoría de protección.

Esta disposición se establece en la Ley de Áreas Protegidas de Argentina (N° 22.351), la Ley Provincial de creación del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas de Jujuy (N° 6080), la Ley Provincial N° 5203 que crea el Parque Provincial Potrero de Yala; y leyes complementarias de protección de la biodiversidad y sus respectivos decretos reglamentarios.

Según se identificó en el PPPY, algunas personas extrajeron musgo (Bryophyta) y pajarilla, también conocida como orquídea patito (Gomesa bifolia). Ambas especies son usadas con fines decorativos, pero su extracción genera un impacto en el ambiente, modificando el equilibrio de los ecosistemas.

El musgo es una especie protegida

El musgo cumple un rol crucial porque retiene, distribuye y regula el agua y los nutrientes, previniendo la degradación y la desertificación del suelo. Además, proporciona refugio y alimentos para una variedad de organismos; permitiendo también el desarrollo de otro tipo de vegetación que enriquece la biodiversidad. 

La pajarilla, por su parte, es una planta que ofrece beneficios fundamentales en el equilibrio ecológico, porque sus flores atraen a insectos beneficiosos como abejas y mariposas, esenciales para la polinización de las plantas. Además, su resistencia y capacidad de adaptación a diferentes condiciones climáticas la convierten en una planta valiosa para la biodiversidad y la salud del ecosistema.

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático solicitan a la población no extraer vegetación en las áreas protegidas de Jujuy, y por cualquier consulta, dirigirse al guardaparque del lugar; o durante los días hábiles a las oficinas del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, ubicado en República de Siria N° 147, en el Barrio Gorriti de la ciudad capital.

 

