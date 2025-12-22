Nuevo parte médico sobre la salud de Cristina Kirchner

La evolución de la salud de Cristina Kirchner continúa siendo favorable luego de la intervención quirúrgica de urgencia a la que fue sometida por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Así lo informó este lunes el Sanatorio Otamendi a través de un nuevo parte médico oficial, en el que se detalló que la expresidenta permanece internada, sin fiebre ni complicaciones clínicas hasta el momento, y bajo seguimiento permanente del equipo médico.

Según el comunicado difundido en horas de la mañana, la exmandataria continúa con tratamiento antibiótico endovenoso y mantiene un drenaje peritoneal, parte habitual del abordaje postoperatorio en este tipo de cuadros. De acuerdo con el informe, su estado general es estable y no se registraron episodios adversos desde la cirugía realizada durante la tarde del sábado, luego de que se confirmara el diagnóstico tras estudios clínicos y de laboratorio.

El parte médico, firmado por la directora médica del sanatorio, Dra. Marisa Lanfranconi, señaló que se sostiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento correspondiente, una decisión que responde a los protocolos médicos habituales frente a cuadros de peritonitis localizada, aun cuando la evolución sea favorable. En ese marco, los profesionales priorizan el control clínico continuo y la respuesta al esquema antibiótico antes de otorgar el alta médica.

El parte médico sobre Cristina Kirchner difundido por el Sanatorio Otamendi

Qué le pasó a Cristina y cómo salió la operación

Cristina Kirchner había sido trasladada de urgencia al Sanatorio Otamendi el sábado por la tarde, luego de manifestar un fuerte dolor abdominal en su domicilio del barrio porteño de Recoleta. Tras una primera evaluación médica, se resolvió su ingreso para realizar estudios más exhaustivos, que finalmente confirmaron el cuadro de apendicitis. Horas después, el equipo médico decidió avanzar con una cirugía laparoscópica, considerada el procedimiento más adecuado para este tipo de patologías.

Desde su entorno indicaron que, tras la operación, se mostró de buen ánimo y acompañada por familiares cercanos, mientras se mantiene un estricto hermetismo respecto a posibles fechas de alta. En ese sentido, fuentes médicas explicaron que el tiempo de internación puede variar según la evolución clínica, la respuesta al tratamiento antibiótico y la evolución del drenaje, por lo que no se estableció aún un plazo concreto para su salida del sanatorio.

El nuevo parte médico llevó tranquilidad respecto al estado de salud de la ex jefa de Estado, en un contexto de fuerte atención pública y política. Desde el centro asistencial reiteraron que cualquier novedad relevante será comunicada exclusivamente a través de informes oficiales, mientras Cristina Fernández de Kirchner continúa bajo observación médica y con una evolución que, por ahora, se mantiene dentro de los parámetros esperados.