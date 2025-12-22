El Gobierno anunció la apertura de las Cataratas para eventos privados

El Gobierno nacional autorizó la organización de "microeventos" dentro del Parque Nacional Iguazú, uno de los principales destinos turísticos del país y sede de las Cataratas del Iguazú, reconocidas como una de las Nuevas Siete Maravillas Naturales del Mundo y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La medida fue oficializada este lunes a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial.

La decisión fue tomada mediante la Resolución 460/2025 de la Administración de Parques Nacionales (APN), que establece un marco regulatorio específico para este tipo de actividades de pequeña escala.

Según la normativa, los eventos podrán contar con un máximo de 60 personas, y se prohíbe expresamente el uso de drones y de equipos de música o amplificación sonora.

Desde el Gobierno explicaron que la iniciativa surge a partir de un planteo de la Intendencia del parque, que solicitó agilizar los trámites para actividades que ya se realizan de manera sistemática en sectores de uso público intensivo. El objetivo, señala la resolución, es facilitar estos eventos sin generar modificaciones permanentes ni impactos ambientales relevantes.

La normativa aclara que los microeventos solo podrán desarrollarse en espacios previamente definidos, considerados de bajo impacto operativo y con una escala de participantes compatible con la conservación del área. A partir de ahora, la Intendencia del Parque Nacional Iguazú tendrá la potestad de tramitar y otorgar las autorizaciones, que tendrán una vigencia de un año.

Entre las condiciones adicionales, los anexos de la resolución establecen que se podrán realizar hasta dos microeventos por día. Además, se permiten únicamente elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto, mientras que quedan prohibidas las estructuras fijas, ancladas al suelo, así como el cierre total de las áreas públicas donde se desarrollen las actividades.