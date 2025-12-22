Nueva etapa de “Sin casco no ingresas”

Inició una nueva etapa de la campaña de prevención vial “Sin casco no ingresas” reforzando los controles en distintos puntos de la ciudad, especialmente en los accesos al casco céntrico, con el objetivo de promover una circulación más segura para los motociclistas.

Al respecto, el director de Tránsito y Transporte explicó que el operativo ingresó en una nueva fase, “estamos iniciando con otra etapa, ya que la primera, más informativa, realizada con diversos pasacalles en los ingresos al casco céntrico, ya pasó; ahora directamente toda aquella motocicleta, en la que sus conductores circulen sin casco, se procede a detenerla y trasladar al canchón municipal”. En ese sentido, detalló que durante los controles también se solicita la documentación correspondiente del motovehículo, detectándose infracciones como la falta de licencia de conducir o la ausencia de trámite del registro automotor para la placa identificatoria, además de irregularidades en las cédulas.

Asimismo, el funcionario señaló que los resultados comienzan a ser visibles, “hasta ahora llevamos demoradas alrededor de 15 motocicletas; lo que sí se ve es que los vecinos circulan usando más el casco, son contados los casos de personas que quieren ingresar al casco céntrico sin usar este elemento tan importante del manejo de la motocicleta”.

Frías remarcó que el operativo tiene un fin preventivo y de cuidado de la vida, “este operativo apunta a la seguridad de los motociclistas, tanto para el conductor como el acompañante, porque la obligación es para ambos, así que recomendarles que usen el casco, que es un bien para ellos nada más”.

Finalmente, recordó cuáles son las condiciones obligatorias para circular, “los requisitos obligatorios para la circulación en motocicleta son los mismos que al circular con un vehículo automóvil: licencia de conducir, cédula y seguro; además, en el caso de las motocicletas, tanto el conductor como el acompañante tienen que usar el casco de seguridad que esté homologado y en condiciones”.

La campaña “Sin casco no ingresas” continuará durante los próximos días, reafirmando el compromiso del municipio con la seguridad vial y la concientización de los conductores sobre la importancia del uso del casco como elemento fundamental para prevenir lesiones graves y salvar vidas.