27°
22 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Cámara del Tabaco
Cristina Kirchner
Parque Nacional Iguazú
Dirigentes Peronistas
LIBERTADOR
Pampa Blanca
musgos
Duki
Cambios en el Gobierno de Jujuy
Estacionamiento
Cámara del Tabaco
Cristina Kirchner
Parque Nacional Iguazú
Dirigentes Peronistas
LIBERTADOR
Pampa Blanca
musgos
Duki
Cambios en el Gobierno de Jujuy
Estacionamiento

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Municipios

Restricción para estacionar en calle Güemes

Martes y miércoles sin estacionamiento vehícular en el tramo comprendido entre Lamadrid y Senador Pérez

Lunes, 22 de diciembre de 2025 19:32

El municipio capitalino informó que se implementará una restricción temporal de estacionamiento vehicular sobre calle Güemes, en el tramo comprendido entre Lamadrid y Senador Pérez.

La medida tiene como objetivo descongestionar el tránsito vehicular en la zona y se llevará a cabo los días martes 23 y miércoles 24, y martes 30 y miércoles 31 del corriente mes y año.

Desde el área municipal solicitan a los conductores tomar los recaudos necesarios, respetar la señalización dispuesta en el sector y atender las indicaciones del personal de tránsito que estará apostado en el lugar, a fin de garantizar una circulación más fluida y segura.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD