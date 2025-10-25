Un muerto y dos detenidos tras un tiroteo entre familias

Un enfrentamiento a tiros entre familias vecinas, con antecedentes de conflicto, terminó con un hombre muerto y dos detenidos en la ciudad bonaerense de José C. Paz. El hecho ocurrió días pasados por la noche y la víctima fue identificada como Matías Ariel Lorenzi, de 33 años.

De acuerdo a la información compartida por fuentes policiales, todo empezó cuando tres hombres irrumpieron en una vivienda ubicada sobre la calle Caracas, donde el dueño de la propiedad y su hijo menor se encontraban junto a un amigo, de apellido Galarza, integrante de una de las familias con disputas previas en la zona.

Así se desató una pelea entre los presentes y los recién llegados. La situación escaló en violencia hasta que se produjo un tiroteo, tras lo cual los tres intrusos escaparon.

Luego de los llamados al 911, efectivos policiales llegaron al lugar y hallaron a Lorenzi tirado en el suelo, a unas pocas cuadras de la casa donde ocurrió la balacera. La víctima presentaba heridas de arma de fuego bajo la axila y en la pierna derecha. Minutos después, personal médico constató su fallecimiento.

En la escena, peritos de la Policía Científica levantaron 10 vainas servidas calibre 9 milímetros y tres plomos deformados.

El caso quedó en manos del fiscal Gustavo Carracedo, de la Unidad Funcional de Instrucción N°20 Descentralizada de Malvinas Argentinas. La investigación determinó que el hecho se originó por una disputa de larga data entre dos familias del barrio: los Llanos y los Galarza.

Con las pruebas recabadas, la fiscalía solicitó cuatro órdenes de allanamiento en distintas viviendas de José C. Paz, donde se buscaban armas de fuego y a los sospechosos identificados.

Tras la autorización del juez Mariano José Grammatico Mazzari, del Juzgado de Garantías N°3 de San Martín, agentes de la DDI de San Martín realizaron los operativos anoche y detuvieron a Carlos Matías Llanos, de 27 años, y Daniel Alejandro Giménez, de 20 años.

Ambos quedaron imputados por el delito de homicidio, a la espera de ser indagados por el fiscal Carracedo.