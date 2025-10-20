Arrojó su celular para evitar robo y la golpearon

"Motochorros" golpearon a una mujer que arrojó su celular para que no le robaran, en la ciudad de San Pedro.

Según establecieron las fuentes que fueron consultadas por este diario, el hecho se registró días atrás alrededor de las 12.30 sobre un tramo de la avenida Kennedy, en inmediaciones del barrio Presidente Perón de la mencionada ciudad ramaleña.

Fue en esas circunstancias que una joven se desplazaba a bordo de una motocicleta con dirección a La Esperanza, cuando se orilló y detuvo su marcha para contestar un llamado telefónico.

En un momento determinado, la mujer observó que dos sujetos que circulaban en una motocicleta de 150 cc de cilindradas frenaron a su espalda y que el acompañante se le acercaba de manera presurosa.

Por tal motivo optó por arrojar lejos su teléfono celular para evitar un robo. Sin embargo uno de los inculpados que se percató del hecho le propinó un golpe de puño en el rostro y al no poder sustraer nada se fugó con su cómplice.

Mientras que la víctima resultó herido por la agresión y se dirigió al hospital "Paterson" donde recibió las curaciones pertinentes y relató el hecho a un efectivo que presta guardia en el nosocomio.

La denuncia fue radicada posteriormente en la Seccional 25° y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos policiales de dicha dependencia, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.