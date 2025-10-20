Lo sorprendieron forzando una puerta y fue detenido

Un hombre fue detenido tras ser sorprendido forzando la puerta de un instituto de investigación dependiente del Conicet.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el hecho tuvo lugar días atrás alrededor de las 14.20 sobre un tramo de la avenida Juan Rojas de la ciudad de Palpalá.

En esas circunstancias una comisión policial del Grupo Dinámico de Prevención del Delito recorría el sector de manera preventiva, cuando fueron alertados por transeúntes sobre la presencia de un hombre que forzaba la puerta del Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (Cidmeju), dependiente del Conicet.

El inculpado de 38 años intentó escapar al percatarse de los efectivos, pero fue reducido a pocos metros y trasladado a la Seccional 23°.

Una administrativa del instituto radicó la denuncia en la dependencia policial y el malviviente quedó a disposición de la Justicia.