Desobedeció perimetral y apuñaló a su madre

Una joven de 19 años desobedeció una medida judicial, apuñaló a su mamá con un cuchillo mientras dormía y escapó. La agresora fue detenida tras una relevamiento de cámaras.

El violento episodio ocurrió en la ciudad de Ensenada, provincia de Buenos Aires, y el recorrido de la agresora quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Todo pasó alrededor de las 6:40 en la casa de la víctima ubicada en la intersección de la avenida Almirante Brown y la calle 116 bis.

En esas circunstancias la joven violó una orden perimetral vigente que le impedía acercarse a su mamá y la apuñaló mientras descansaba.

Personal del Comando de Patrullas fue alertado por un llamado al 911 sobre una tentativa de homicidio y cuando llegó encontró a una mujer de 42 años herida.

La víctima relató que había sido sorprendida por su propia hija que entró a su habitación con un cuchillo y la apuñaló. También contó que la joven tenía una orden de restricción perimetral dispuesta por un juzgado.

Las autoridades pidieron inmediata intervención del Same, el personal médico llegó al lugar y atendió a la mujer que presentaba una herida cortopunzante en el hombro derecho. Después de practicarle los primeros auxilios en el lugar, la trasladaron al hospital "Cestino".

Mientras tanto, los agentes montaron un operativo cerrojo y gracias el análisis del sistema de cámaras del Centro de Monitoreo Municipal, pudieron dar con el paradero de la acusada.