Asaltaron a un taxista con un arma de fuego

Dos sujetos fingieron ser pasajeros de un taxi compartido y bajo amenazas con un arma de fuego asaltaron al conductor y a una pasajera para luego emprender la fuga, en la ciudad de Libertador General San Martín.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio se registró días atrás alrededor de las 9.45 en un sector del barrio Sagrado Corazón de Jesús de la mencionada ciudad del departamento Ledesma.

Fue en esas circunstancias que dos sujeto abordaron un automóvil que cumplía el servicio de taxi compartido e indicaron como destino al mencionado sector barrial.

Sin embargo al llegar al destino, uno de los inculpados extrajo un arma de fuego tipo revolver y vociferó amenazas al conductor y a una pasajera.

Mientras que su cómplice se apoderó de las pertenencias de las víctimas y juntos emprendieron la fuga con dirección a una cancha del sector.

Posteriormente, las víctimas se dirigieron a la Seccional 39°, donde relataron el violento episodio a los efectivos y radicaron la correspondiente denuncia.

Además la pasajera indicó sufrir el robo de un bolso donde poseía dinero y llaves.

Por su parte, el conductor damnificado mencionó que le sustrajeron un teléfono celular y el dinero que había recaudado en la jornada.

Mientras que los efectivos policiales realizaron recorridos por el lugar donde se fugaron los inculpados, aunque no lograron dar con el paradero.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó como primera medida un relevamiento de cámaras del sector para identificar a los inculpados.

Finalmente, el personal de la Seccional 39° de la Unidad Regional 4 quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por directivas del agente fiscal.