°
20 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Cedems
Ministerio de Educación
Cena Blanca 2025
inseguridad
Barrio Gorriti
Buenos Aires
Tilcara
PALPALÁ
LIBERTADOR
inseguridad
Cedems
Ministerio de Educación
Cena Blanca 2025
inseguridad
Barrio Gorriti
Buenos Aires
Tilcara
PALPALÁ
LIBERTADOR
inseguridad

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1485.00

3884873397
PUBLICIDAD
Libertador

Asaltaron a un taxista con un arma de fuego

Los inculpados amenazaron al conductor y a una pasajera, y se fugaron con lo sustraído.

Lunes, 20 de octubre de 2025 04:23
Seccional 39° | a cargo de las actuaciones complementarias.

Dos sujetos fingieron ser pasajeros de un taxi compartido y bajo amenazas con un arma de fuego asaltaron al conductor y a una pasajera para luego emprender la fuga, en la ciudad de Libertador General San Martín.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio se registró días atrás alrededor de las 9.45 en un sector del barrio Sagrado Corazón de Jesús de la mencionada ciudad del departamento Ledesma.

Fue en esas circunstancias que dos sujeto abordaron un automóvil que cumplía el servicio de taxi compartido e indicaron como destino al mencionado sector barrial.

Sin embargo al llegar al destino, uno de los inculpados extrajo un arma de fuego tipo revolver y vociferó amenazas al conductor y a una pasajera.

Mientras que su cómplice se apoderó de las pertenencias de las víctimas y juntos emprendieron la fuga con dirección a una cancha del sector.

Posteriormente, las víctimas se dirigieron a la Seccional 39°, donde relataron el violento episodio a los efectivos y radicaron la correspondiente denuncia.

Además la pasajera indicó sufrir el robo de un bolso donde poseía dinero y llaves.

Por su parte, el conductor damnificado mencionó que le sustrajeron un teléfono celular y el dinero que había recaudado en la jornada.

Mientras que los efectivos policiales realizaron recorridos por el lugar donde se fugaron los inculpados, aunque no lograron dar con el paradero.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó como primera medida un relevamiento de cámaras del sector para identificar a los inculpados.

Finalmente, el personal de la Seccional 39° de la Unidad Regional 4 quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por directivas del agente fiscal.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD