Corte de tránsito a media calzada en la Ruta Nacional 66

Un siniestro vial se registró durante la tarde de este lunes sobre la Ruta Nacional 66, a la altura de la Nueva Terminal de Ómnibus, y provocó la restricción del tránsito a media calzada.

Según las primeras informaciones, el hecho involucró a un vehículo de color rojo que presenta importantes daños en la parte frontal.

Conductores y vecinos que circulaban por el sector enviaron imágenes del accidente y señalaron que la circulación se encuentra reducida.

En el lugar trabaja personal policial, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro y ordenar el tránsito, con el objetivo de restablecer la circulación normal lo antes posible.

Se recomienda a los conductores transitar con precaución por la zona y respetar las indicaciones del personal que interviene.

Información en desarrollo...