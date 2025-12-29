28°
Educación Superior

Mañana cierra la preinscripción en el IES Nº 4 

Desde la institución convocaron a la comunidad jujeña a completar el trámite.

Lunes, 29 de diciembre de 2025 19:15

Este martes 30 de dicimebre será el último día de preinscripción para todas las carreras que se dictan en el Instituto de Educación Superior Nº 4 (IES 4), por lo que desde la institución convocaron a la comunidad jujeña a completar el trámite dentro de los plazos establecidos.

Desde la sede central informaron que los aspirantes deberán presentarse de manera presencial con la documentación correspondiente, que incluye DNI, título secundario o constancia de título en trámite, constancia de finalización del nivel secundario, impresión de la plataforma NEXO y el Formulario Único de Trámite (F.U.T.), el cual se adquiere en la propia sede.

Las autoridades aclararon que toda la documentación debe ser presentada en folio y que las planillas finales se completan en el lugar al momento de realizar la preinscripción.

En cuanto a los horarios de atención, el instituto atenderá de 9 a 12.30 y de 18.30 a 22, a fin de facilitar el acceso de los interesados.

Desde el IES 4 remarcaron la importancia de cumplir con los requisitos y horarios establecidos, ya que se trata de la última jornada habilitada para realizar la preinscripción a las distintas ofertas académicas de la institución.

