Colectivo perdió las dos ruedas

Un colectivo de la empresa Unión Bus protagonizó un incidente durante la mañana de este miércoles en el barrio Los Perales de San Salvador de Jujuy. Mientras circulaba con pasajeros a bordo, perdió dos neumáticos traseros en pleno movimiento, lo que generó momentos de tensión entre los ocupantes y los transeúntes que presenciaron la escena.

El hecho ocurrió en la calle La Posta, a la altura de su intersección con avenida Arturo Illia. Según se pudo reconstruir, la unidad acababa de realizar una parada en la zona y, al reanudar la marcha, dos de las ruedas del lado trasero izquierdo se desprendieron repentinamente. Los neumáticos salieron despedidos y recorrieron varios metros rodando y rebotando sobre el asfalto hasta detenerse.

Afortunadamente, las ruedas no impactaron contra ningún otro vehículo ni contra peatones que circulaban por el lugar. El colectivo, tras perder los neumáticos, continuó avanzando unos metros más, inclinado sobre el costado afectado y dejando una marca visible en el pavimento, hasta que finalmente logró detenerse por completo.

Afortunadamente no se registraron lesionados.

Personal de la empresa Unión Bus se hizo presente en el lugar para asistir a los pasajeros, quienes fueron derivados a otra unidad para completar su recorrido.