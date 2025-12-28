Agua Potable inicia el reparto de agua en alguno barrios de la ciudad

Ante los elevados niveles de turbidez registrados en el Río Guerrero, que obligaron a la salida de servicio de la Planta Potabilizadora Alto Reyes, Agua Potable de Jujuy S.E. puso en marcha un protocolo de emergencia. La medida busca paliar la falta de suministro por la red convencional mediante el abastecimiento con camiones cisterna en diversos puntos de la capital jujeña.

El operativo de reparto programado para la mañana de este domingo abarcará varias zonas. Un camión cisterna con capacidad de 30.000 litros se destinará al sector de Alto La Viña. En tanto, otro camión de 8.000 litros cubrirá las necesidades de los vecinos de los barrios Mariano Moreno y Coronel Arias.

Paralelamente, un vehículo de similar capacidad (8.000 litros) servirá agua potable en el Barrio Ingenieros. Finalmente, otro camión cisterna de 8.000 litros completará el operativo matutino en la zona de Quebrada de los Pajaros.

La empresa estatal solicitó paciencia y colaboración a los vecinos afectados, asegurando que se trabaja para normalizar el servicio de agua por red a la mayor brevedad posible. Se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales de Agua Potable de Jujuy S.E. para conocer eventuales actualizaciones o ampliaciones del operativo.