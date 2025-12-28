Histórico: nacieron trigemelas en Chubut

El Hospital María Humphreys de Trelew fue escenario de un hecho histórico: el nacimiento de trigemelas idénticas, un acontecimiento que, según estimaciones médicas, ocurre una vez cada 100 millones de embarazos. El parto tuvo lugar el jueves 25 de diciembre y, pese a tratarse de un caso de altísima complejidad, tanto la madre como las tres recién nacidas evolucionan favorablemente y permanecen bajo estricta supervisión médica.

Desde el Gobierno de Chubut destacaron que el nacimiento no solo representa un evento extraordinario desde el punto de vista médico, sino que también evidencia la capacidad de respuesta del sistema de salud provincial ante situaciones poco frecuentes y de alto riesgo, gracias a la planificación previa y al trabajo coordinado de los equipos profesionales.

El nacimiento de las trigemelas se produjo con pocos minutos de diferencia entre cada una, siguiendo los protocolos establecidos para embarazos múltiples de alto riesgo. La primera bebé nació a las 8:49, con un peso de 1,460 kilos; la segunda llegó al mundo a las 9:50, con 1,760 kilos; y la tercera nació a las 9:52, con un peso de 1,690 kilos.

Las autoridades sanitarias subrayaron que el procedimiento se desarrolló de manera ordenada y segura, con la intervención coordinada de los equipos de obstetricia, neonatología y enfermería. “El equipo médico intervino de manera exitosa, garantizando la seguridad de la madre y de las niñas en todo momento”, señalaron desde la Secretaría de Salud provincial.

El hecho de que se trate de trigemelas idénticas, una condición extremadamente rara, implicó una preparación especial y un seguimiento riguroso desde el inicio del trabajo de parto. La respuesta del hospital permitió que el nacimiento se desarrollara dentro de los parámetros previstos para este tipo de situaciones excepcionales.