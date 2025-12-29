27°
Siniestro Vial

Corte de tránsito a media calzada en la Ruta Nacional 66

El hecho involucró a un vehículo de color rojo que presenta importantes daños en la parte frontal.

Lunes, 29 de diciembre de 2025 19:49

Un siniestro vial se registró durante la tarde de este lunes sobre la Ruta Nacional 66, a la altura de la Nueva Terminal de Ómnibus, y provocó la restricción del tránsito a media calzada.

Según las primeras informaciones, el hecho involucró a un vehículo de color rojo que presenta importantes daños en la parte frontal.

Conductores y vecinos que circulaban por el sector enviaron imágenes del accidente y señalaron que la circulación se encuentra reducida.

En el lugar trabaja personal policial, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro y ordenar el tránsito, con el objetivo de restablecer la circulación normal lo antes posible.

Se recomienda a los conductores transitar con precaución por la zona y respetar las indicaciones del personal que interviene. 

Información en desarrollo...

