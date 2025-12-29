National Geographic confirmó que África se está partiendo en dos

La revista National Geographic confirmó que África se está partiendo lentamente en dos, pero de manera constante. Esta situación provocará la división de la placa africana en dos subplacas: la somalí, más pequeña, y la Nubia, más grande. Además, dará lugar al nacimiento de un nuevo mar entre ambos fragmentos del continente.

Este proceso de división comenzó hace 30 millones de años y finalizará en la división de dos masas de tierra. La ruptura está vinculada con el sistema Rift de África Oriental, una grieta que se extiende a lo largo de miles de kilómetros a través de varios países: Etiopía, Kenia, la República Democrática del Congo, Uganda, Ruanda, Burundi, Zambia, Tanzania, Malawi y Mozambique.

La geóloga del Grupo de Investigación de Fallas Dinámicas del colegio Royal Holloway, Lucía Pérez Díaz, explicó a The Conversation que “la actividad existente a lo largo de la rama oriental del Valle de Rift, que corre a lo largo de Etiopía, Kenia y Tanzania, se hizo evidente cuando la gran fisura apareció repentinamente en el suroeste de Kenia".

En una decena de millones de años, el océano se infiltrará por la fractura, creando una nueva masa de agua y una vasta isla en el este de África.