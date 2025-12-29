Úbeda fue ratificado ayer como entrenador de Boca

El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, fue ratificado en el cargo y continuará dirigiendo al "xeneize" en la temporada 2026.

El presidente del club, Juan Román Riquelme, decidió seguir con el plan que pensaba más allá de la eliminación en las semifinales del Torneo Clausura ante Racing en condición de local, donde la continuidad de Úbeda se puso en duda por no haber estado a la altura aquella tarde de domingo.

A pesar de que el entrenador tenía contrato vigente hasta junio del año que viene, el dirigente y exjugador Marcelo Delgado aseguró que estaban "evaluando si sigue en el club" tras lo que fue la derrota ante la "academia".

El entrenador y exjugador de Racing parecía haber encaminado a Boca en la segunda parte del año, siendo líder indiscutido del Grupo A del Torneo Clausura y habiendo ganado contundentemente el Superclásico ante River en el estadio La Bombonera.

Sin embargo, el partido ante Racing fue un punto bisagra ya que el equipo no dio la talla, quedó eliminado por el solitario gol de Adrián Martínez y el entrenador quedó en el foco de la tormenta con la decisión de sustituir a Exequiel Zeballos, uno de los jugadores más incisivos del "xeneize", para que ingrese Alan Velasco.

Así, el exayudante de campo del difunto Miguel Ángel Russo dirigirá al primer equipo de Boca en 2026 donde competirá en tres frentes: Copa Libertadores de América, Torneo Apertura y Copa Argentina.

La dirigencia optó por sostener el proyecto iniciado tras el fallecimiento de "Miguelo", entendiendo que el balance general del ciclo es positivo.

El santafesino dejó el puesto de ayudante de campo y asumió el cargo de entrenador de Boca el pasado 8 de octubre, a raíz del fallecimiento de Russo que, por ese entonces, era el director técnico del "xeneize".

Desde aquel entonces, Úbeda dirigió ocho partidos a Boca de los cuales ganó seis y perdió tan solo dos.

Boca fue líder del Grupo A del Clausura, ganó con autoridad el Superclásico frente a River Plate en La Bombonera y consiguió la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, uno de los principales objetivos deportivos del club.

Es decir, tuvo un rendimiento del 75%, 13 goles a favor y solo cinco en contra.

En números, el ciclo de Úbeda muestra solidez, algo que también incidió a la hora de la determinación de su continuidad al frente del plantel profesional para un año cargado de compromisos.

Paredes, el mejor del torneo

El mediocampista de Boca Leandro Paredes fue elegido el mejor jugador del Torneo Clausura 2025, un reconocimiento que corrobora un año en el que se afirmó como la gran figura del fútbol local. El campeón del mundo que volvió a Boca resultó determinante a lo largo del campeonato y se transformó en el eje futbolístico de su equipo, marcando el ritmo en los partidos más exigentes. Paredes tuvo un Torneo Clausura sobresaliente: disputó 17 encuentros y se destacó tanto por su liderazgo como por su influencia en el juego. Con un gol y cuatro asistencias, fue clave en la construcción ofensiva y también en el equilibrio defensivo, aportando precisión, recuperación y lectura táctica. El reconocimiento llegó a través de una medición estadística que evalúa el rendimiento integral de los futbolistas, basada en datos objetivos recolectados durante toda la temporada.

En ese marco se conoció que la distinción fue otorgada por Sofascore, la plataforma especializada en análisis de desempeño, que entrega el Sofascore Player of the Season del Torneo Clausura 2025. Paredes quedó como el jugador con mejor calificación del fútbol argentino, por delante de Ángel Di María, Ignacio Arce, Facundo Cambeses y Santiago Sosa. Más allá de los números, las actuaciones de Paredes marcaron el pulso del torneo. Su capacidad para manejar los tiempos, ordenar al equipo y aparecer en momentos decisivos lo convirtieron en un referente indiscutido dentro y fuera de la cancha.

Autocrítica de Cavani

Edinson Cavani eligió el gol fallado ante Alianza Lima como el momento que más lamenta del año en Boca Juniors. El delantero uruguayo reconoció que la jugada ante el equipo peruano, que significó la eliminación del “xeneize” de la Copa Libertadores, es el episodio que más recuerda en este último tiempo. Cavani atravesó una temporada marcada por lesiones y críticas.

En este contexto, el delantero de 38 años analizó que “el gol que no pude hacer para entrar a la Copa, ese gol me acuerdo, lo analicé mil veces, no hubiera dado la chance de pasar”, reconoció en diálogo con DSports. “Me toca picar primero al primer palo, jugármela con el defensor, chocar y caer con él, girar y levantarme rápido. Eso muchas veces cansado, con poco oxígeno, el caer, levantarte y girar para buscar posición y patear, te mareás. Y le tiré la patada por instinto, por inercia de que estoy al lado del arco”, se lamentó.