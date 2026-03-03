Violento temporal en Perico: árboles y postes caídos

La ciudad de Perico y la región de los Valles sufrieron esta tarde los efectos de un intenso temporal de viento. Las ráfagas, provocaron el colapso de varios puntos de la red de energía, dejando a numerosos vecinos sin suministro eléctrico.

El saldo inicial del fenómeno climático incluye árboles caídos que obstruyen calzadas y, en varios casos, postes del tendido eléctrico derribados en medio de la vía pública. La situación también afectó los servicios de agua, cable e internet en amplios sectores.

Las zonas más afectadas son Santo Domingo, el centro de Perico y Pampa Blanca, donde personal de Defensa Civil de los municipios ya trabaja para despejar las calles y evaluar los daños estructurales.



Alerta del SMN:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anticipado la inestabilidad para esta jornada y mantiene vigentes alertas amarillas y naranjas por tormentas fuertes. Si bien el aviso anticipaba la probabilidad de fenómenos intensos para la tarde, las ráfagas de viento se adelantaron en la región.

El organismo meteorológico advirtió que las condiciones pueden empeorar con el correr de las horas, afectando principalmente a los departamentos de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, y las zonas bajas de Dr. Manuel Belgrano y Tilcara.

EJESA informa sobre fallas en el suministro

A raíz de las inclemencias del tiempo, la empresa distribuidora de energía EJESA emitió un comunicado confirmando la salida de servicio de infraestructura clave. Debido a las intensas ráfagas de viento, el Distribuidor Gorriti operó de manera momentáneamente fuera de servicio, por lo que cuadrillas técnicas ya se dirigieron a la zona para verificar las causas y normalizar la situación a la brevedad.

"El evento climático se está registrando en distintas localidades de las regiones Valles y Yungas, afectando la normal distribución del servicio", señalaron desde la empresa.