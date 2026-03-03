Ex trabajadores de Zapla se unen para crear la Asociación "11 de Octubre"

La Asociación Civil de Jubilados y Pensionados “11 de Octubre”, integrada en su mayoría por ex trabajadores de Altos Hornos Zapla, avanza en la consolidación de su organización gracias al firme respaldo del municipio. El intendente Rubén Eduardo Rivarola recibió en su despacho a los representantes y realizó la entrega de la constancia de Personería Jurídica, un paso clave para la institucionalización.

La Asociación “11 de Octubre” nace con el objetivo de defender los derechos y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, proyectando además actividades formativas y espacios de contención. Sus referentes Américo Liquitay, Jorge Agüero, Juan Álvarez y Oscar Arraya, destacaron el acompañamiento del Municipio hacia la consolidación de una organización que busca seguir aportando al crecimiento social de Palpalá y la provincia.

La organización surge como respuesta a dos problemáticas que afectan a jubilados y pensionados: la escasa actividad de los centros existentes en la ciudad y las diversas dificultades que atraviesa este sector de la población. Entre sus principales propósitos se encuentra el abordaje de temas vinculados a previsión social, atención médica y otras necesidades propias de las personas mayores. Asimismo, proyectan ofrecer a sus futuros afiliados el acompañamiento de profesionales que brindarán asesoramiento legal y notarial, además de propuestas formativas como clases de inglés. No obstante, sus integrantes subrayan la necesidad de contar con un espacio físico adecuado para desarrollar sus actividades.

Américo Liquitay, referente de la Asociación Civil de Jubilados y Pensionados “11 de Octubre”, destacó que para lograr este objetivo, sus integrantes contaron con “el apoyo valioso de profesionales voluntarios como abogados, escribanos y profesores, entre otros, que ponen su conocimiento al servicio de la causa”. Sin embargo, enfrentan un obstáculo muy importante que es la falta de un espacio físico donde desarrollar sus actividades. Por ello, manifestaron ante el intendente Rivarola, la necesidad de contar con un lugar propio, argumentando que gran parte de la infraestructura de Palpalá, como Puesto Viejo, Centro Forestal, el Casino General San Martin, o el hospital Wenceslao Gallardo, entre otros, fueron construidos gracias al trabajo de los empleados de AHZ, por lo que merecen un espacio para seguir contribuyendo, ahora en su etapa de jubilación.

Respecto a la legalidad de la asociación, agradecieron “la predisposición del intendente Rubén Eduardo Rivarola, al doctor Alejandro Durán y su equipo por el asesoramiento técnico y la gestión de los trámites ante la fiscalía para obtener la personería jurídica. Ya se cuenta con la constancia de inscripción, faltando solo algunas correcciones para finalizar el proceso”, señaló Américo Liquitay, recalcando que “esta herramienta es fundamental para ser reconocidos por organismos públicos y ejercer derechos con mayor seriedad. Es la herramienta que permite a la asociación actuar como un ente con atribuciones legales y exigir sus derechos ante organismos municipales y provinciales”.

En relación al nombre “11 de Octubre”, Liquitay sostuvo que “está cargado de significado e identidad. Representa el trabajo realizado en Altos Hornos Zapla, la base sobre la que se construyó y creció Palpalá”. Para sus fundadores, este nombre es un homenaje a su trayectoria laboral y un vínculo que los une con la historia de la ciudad.