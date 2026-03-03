BEGUP: cambios en la inscripción y cronograma para el ciclo lectivo 2026

El Gobierno Provincial informó el cronograma de inscripciones para el ciclo lectivo 2026 para el Boleto Estudiantil Gratuito Universal Provincial (BEGUP), que incluye importantes cambios en la modalidad de gestión para los beneficiarios que renuevan el beneficio.

A partir de ayer 2 de marzo, se dio inicio a la atención al público para los estudiantes de Nivel Inicial, Primario y Secundario. En tanto, los alumnos de Nivel Terciario y Universitario podrán comenzar con sus trámites recién a partir del 30 de marzo de 2026.

Cambio radical en la modalidad para renovantes

Uno de los puntos más destacados del anuncio es la modificación en el proceso para quienes ya gozaban del beneficio. Según informaron las autoridades, a partir de este año el trámite se realizará de forma online.

Los renovantes deberán cargar la documentación correspondiente a través del sistema digital habilitado y, posteriormente, acercarse a las oficinas para validar presencialmente la documentación subida. Esta medida busca agilizar los procesos y reducir los tiempos de espera en las dependencias administrativas.

Requisitos para acceder al BEGUP 2026

Las autoridades del programa recordaron la documentación necesaria para gestionar el beneficio:

Documentación requerida:

DNI original y fotocopia (frente y dorso). En caso de menores de edad, presentar DNI del tutor (uno por cada hijo).

Certificado de residencia (solo si el domicilio no coincide con el DNI).

Tarjeta SUBE (tramo Palpalá – Jujuy) y su fotocopia.

Constancia de alumno regular 2026 .

Para Nivel Universitario: constancia con vencimiento en 2027 que incluya código QR.

Analítico con al menos dos materias aprobadas (para Nivel Terciario y Universitario).

Renovantes: presentar el carnet BEGUP otorgado anteriormente.

Desde el organismo recomiendan a los beneficiarios estar atentos a las plataformas digitales oficiales para conocer los pasos a seguir en la carga de documentación y evitar contratiempos en la obtención del beneficio para el próximo ciclo lectivo.