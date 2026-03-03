Millonario robo en El Carmen

Un robo es investigado por la Brigada de Investigaciones luego de que delincuentes ingresaran a una vivienda ubicada dentro del complejo Alma Rosa, sobre la Ruta Provincial 48 en la localidad de El Carmen, y sustrajeran un botín millonario que incluye una fuerte suma de dinero en efectivo, dólares y objetos de alto valor.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 1 de marzo, alrededor de la 1:15, cuando la propietaria del inmueble, una mujer de 52 años, radicó la denuncia tras advertir el faltante. De acuerdo a fuentes policiales, la familia se había ausentado del hogar cerca de las 23:00 para cenar y, al regresar aproximadamente una hora después, se encontró con que personas desconocidas habían ingresado tras romper el alambrado perimetral del fondo y violentar la cerradura de acceso a la vivienda.

Una vez en el interior, los delincuentes lograron apoderarse de un botín millonario. Según la denuncia, se llevaron alrededor de 8.900 dólares, entre 10 y 12 millones de pesos argentinos en efectivo, una notebook marca Apple, un parlante portátil, pasaportes, una billetera con documentación personal y tarjetas de crédito, además de varias joyas.

Las fuentes consultadas señalaron que la magnitud del botín y la modalidad del ingreso, donde no se registraron daños en el frente de la vivienda ni forcejeos en el acceso principal, refuerzan la hipótesis de que se trató de un robo previamente planificado. Se investiga si los asaltantes contaban con información previa sobre los movimientos de la familia y la existencia de semejante cantidad de dinero en el lugar.

Tomó intervención en la causa el ayudante fiscal de turno, quien dispuso una serie de medidas investigativas de rigor para intentar identificar a los responsables del hecho. Hasta el momento, se continúa con las pericias y el análisis de cámaras de la zona para dar con los protagonistas del ilícito.