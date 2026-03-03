Jujuy bajo doble alerta por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este martes un alerta (amarilla y naranja) por tormentas fuertes que afectará principalmente a las regiones de Valles y El Ramal, con especial incidencia en horas de la tarde.

Los departamentos bajo advertencia incluyen El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, así como las zonas bajas de Dr. Manuel Belgrano y Tilcara. En estas áreas, el organismo prevé precipitaciones acumuladas de entre 50 y 80 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas constantes y posible caída de granizo.

El factor más preocupante será la intensidad de las ráfagas, que podrían superar los 90 kilómetros por hora, generando serios riesgos para la seguridad vial y la infraestructura urbana. "Recomendamos a la población extremar las precauciones, evitar circular durante el fenómeno y asegurar objetos que puedan desprenderse", señalaron desde Defensa Civil provincial.

Hacia el final del día, la alerta descenderá a nivel amarillo, aunque las condiciones de inestabilidad persistirán con precipitaciones intermitentes en amplios sectores del territorio jujeño. En San Salvador de Jujuy, el termómetro oscilará entre los 20 y 26 grados centígrados, con alta probabilidad de tormentas durante la tarde-noche.

Las autoridades instan a los residentes de las zonas afectadas a mantenerse informados a través de canales oficiales y tomar los recaudos necesarios ante este fenómeno climático de significativa intensidad.