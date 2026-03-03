Detienen en Villazón al presunto autor del crimen de Abra Pampa

Policías de la Brigada de Investigaciones La Quiaca, con sus pares de Bolivia, luego de tareas de inteligencia, lograron detener en Villazón al supuesto autor del crimen del soldado argentino Alejandro Tolaba (20).

Fuentes policiales informaron a El Tribuno de Jujuy, el inculpado estaba oculto en un residencial de esa ciudad boliviana, al momento de su detención.

El aprehendido fue identificado como Ricardo Robinson Dionisio (30) , quien fue señalado por testigos de ser el que apuñaló a los hermanos Tolaba al término de un baile nocturno realizado en Abra Pampa , acabando con la vida del soldado Alejandro Tolaba.

Dionisio actualmente continúa detenido en dependencias de la Policía Nacional de Bolivia, y durante la mañana de este martes , luego de cumplir los protocolos de Migraciones, será trasladado a suelo argentino para quedar a disposición del fiscal Alberto Mendivil del Ministerio Público de la Acusación local.

La imputacion que pesa sobre Ricardo Dionisio es de "Homicidio Simple y Tentativa de Homicidio".