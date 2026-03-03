Hoy deciden si se juega el fin de semana

Los dirigentes se reunirán hoy al mediodía en el predio "Lionel Andrés Messi" en Ezeiza. Allí, debatirán si sostienen la decisión de suspender la actividad de este fin de semana o si levantan la medida en repudio a la denuncia de Arca por presunta evasión impositiva.

El pasado 23 de febrero, los directivos resolvieron suspender toda la actividad deportiva entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo: abarca la fecha 9 del Apertura de la Liga Profesional y todas las categorías, incluso las formativas. Esta medida fue en respuesta a la acusación por evasión impositiva contra la Asociación y algunos de sus dirigentes más importantes.

Puertas adentro, lo consideraron un ataque del Gobierno nacional que dirige el presidente Javier Milei.