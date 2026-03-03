River empató 1 a 1 anoche con Indepediente Rivadavia

En la provincia de Mendoza, se midieron Independiente Rivadavia y River Plate en el marco de la fecha 8 del torneo Apertura de la Liga Profesional. El resultado final fue 1 a 1. En el banco del “millonario” estuvo presente Marcelo “Pichi” Escudero, entrenador interino tras la salida de Marcelo Gallardo. En el primer tiempo cada equipo supo aprovechar su momento. Primero se adelantó el local con un gol de Ríos a los 17 minutos. Montiel empató para el “millo” sobre los 38. El complemento fue con “pocas luces” tanto que no hubo casi jugadas de peligro y el encuentro culminó empatado 1 a 1.

La “acadé”

Sarmiento recibirá a Estudiantes de Río Cuarto desde las 19 en el estadio “Eva Perón” de la ciudad bonaerense de Junín. Racing quiere sumar su tercer triunfo en este Torneo Apertura cuando visite hoy a Atlético Tucumán por la octava fecha. El partido tendrá lugar en el estadio “Monumental José Fierro” ubicado al norte de la capital tucumana y contará con el arbitraje de Fernando Echenique mientras que Sebastián Habib estará en el VAR. Además, contará con la transmisión en vivo de TNT Sports. El duelo comenzará a las 21.15. El equipo de Gustavo Costas llega a este encuentro tras empatar 1‑1 con Independiente Rivadavia de Mendoza el pasado jueves en el estadio “Presidente Perón” de Avellaneda. En un partido disputado, Racing sufrió

dos bajas sensibles: la expulsión del mediocampista Matko Miljevic y la lesión del delantero Adrián Martínez, que sufrió un esguince en su tobillo izquierdo.

Por ello, Costas realizará dos cambios obligatorios: los ingresos del colombiano Duván Vergara y el chileno Damián Pizarro por Miljevic y Martínez, respectivamente. Además, se sumaría el ingreso de Baltasar Rodríguez en el mediocampo por Bruno Zuculini.

Por su parte, Atlético Tucumán atraviesa un presente delicado, donde solo ganó un partido en este Torneo Apertura y fue ante el recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto, con goleada 4‑0. En la última fecha, el “decano” perdió 3 a 1 con Belgrano de Córdoba en condición de visitante y renunció su entrenador Hugo Colace. El reemplazante será el experimentado Julio César Falcioni, que estará presente en un palco del estadio “Monumental José Fierro” viendo al equipo tucumano.