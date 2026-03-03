Hernán Pellerano sabe que se ganó y nada más

GONZALO DIAZ

Gimnasia y Esgrima ganó y nada más. No le sobró nada ante un Quilmes que con sus limitaciones, por momentos dominó el partido y generó chances claras. Por eso Hernán Pellerano se mostró "contento por la victoria".

En la sala de conferencia "Alejandro Yécora", el técnico del "lobo" recalcó que "debemos saber que no muchas veces se va a poder jugar bien, pero cuando no se juega bien el ganar es importante y eso fue lo que nos pasó hoy-por el domingo".

Sucede que el partido no Saló como o esperaba, sobre todo después de ponerse en ventaja casi desde el vestuario "convertimos desde el arranque y es algo importante en esta categoría, pero uno piensa que cuando marcas rápido vas a abrir el partido, se pone a tu favor, pero aquí fue todo lo contrario, porque después del gol hubo 30 minutos dónde nos superaron, manejaron la pelota, creo que en el primer tiempo fueron superiores más allá de ir ganando nosotros", detalló Pellerano.

El DT "albiceleste" opinó que "el segundo tiempo fue más parejo, nosotros encontramos algunos espacios para poder llevar peligro, no estuvimos finos en ese pase final".

El ingreso de Federico Paradela en la mitad de la cancha le dio mayor tenencia de pelota "Mauro Cachi no estaba encontrando el posicionamiento, con el ingreso de Paradela era volver a tener la pelota, como siempre digo, somos un equipo que estamos acostumbrados a tener y cuando el rival te la saca se nos complica, por eso lo más importante era volver a manejar la pelota", explicó.

Pellerano comparó el partido frente a Quilmes con el de la derrota ante Chacarita "lo que le pasó a Chacarita el otro día, nos pasó hoy, en esta categoría muchas veces te perdonan, te llegan, dos tres veces y no te marcan, la fecha pasada en la primera que nos llegaron nos hicieron un gol aquí lo mismo, nosotros llegamos y convertimos, eso te da tranquilidad por un lado, pero a la hora de seguir jugando tenés que cuidar, y no pudimos sostenerlo, pero fue un punto clave marcar desde el inicio", finalizó el adiestrador "lobo".

El plantel vuelve a los entrenamientos.