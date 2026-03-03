En medio del recrudecimiento de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, el analista internacional Alejandro Safarov se refirió esta mañana a las amenazas que vive la Argentina tanto en materia de seguridad como de un aumento en los precios del combustible y los alimentos. En particular, reclamó que "es urgente tener mucho cuidado en las fronteras del norte argentino" ante la posibilidad de un eventual atentado por parte del régimen iraní.

En una entrevista con FM SOL, advirtió que "con este nivel de alineamiento que tiene la Argentina con Estados Unidos y con Israel, es urgente que se tenga cuidado en todas las fronteras del país pero especialmente en el norte argentino, que es donde se aprecia una mayor porosidad". "La alianza que tiene el gobierno de la Argentina con el gobierno de Estados Unidos lo transforma en el aliado más importante que tiene en todo el continente Estados Unidos. Entonces esto significa que por la colectividad judía que tenemos nosotros, y que ya ha sido atacada en otras oportunidades, hay que estar particularmente alertas a las cuestiones de seguridad", afirmó.

El profesor universitario sostuvo que la Argentina cuenta con el "apoyo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Israel porque sabemos que nuestros radares y nuestras fronteras son porosas, no tenemos la tecnología y no hemos desarrollado bases aéreas, por ejemplo en el norte argentino no tenemos una base aérea, y dependemos de Córdoba o de Santa Fe". Y agregó: "Las comunidades judías son el núcleo duro del problema en la Argentina a raíz de los atentados que sufrimos. Pero ahora es cierto que es mucho más evidente el alineamiento con Estados Unidos, o sea que ahora puede ocurrir cualquier cosa y cualquier blanco es factible para el terrorismo, que ha sido financiado desde un régimen como el de los ayatolas. Yo creo que ahora al estar acorralado el régimen iraní, se pueden activar células terrroristas en cualquier parte".

En ese contexto, añadió que "ahora hay que estar atentos a todos los movimientos, y aunque no haya una colectividad judía grande en el norte argentino, obviamente los iraníes van a buscar ir a donde pueden generar más daño". Al ser consultado al respecto, Safarov indicó que "las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán y Mendoza están más en peligro porque hay una gran colectividad judía y cualquiera de esas ciudades también puede ser un blanco para estas células terroristas que se han activado a partir de lo que está pasando".

En relación al impacto de la guerra en la economía argentina, el experto manifestó que "el aumento del precio del barril de petróleo preocupa al país porque se sabe que Argentina está buscando recuperarse de la inflación y que esta situación que se esté generando en Irán es realmente preocupante, ya que el aumento del petróleo deriva en una suba de las naftas y eso se termina trasladando indefectiblemente al valor de los alimentos".

"Los argentinos claramente no somos previsores históricamente con la economía, no tenemos ni siquiera un espacio aéreo que esté controlado por aviones modernos, no tenemos base aérea, entonces economías como la nuestra son muy vulnerables porque no hacemos las tareas que tenemos que hacer. No sabemos cuánto va a aguantar el Estado argentino, que ya debe estar hablado todo esto con YPF para que aguante lo más posible para que los precios se mantengan estables y los incrementos no se trasladen después a la nafta", expresó el analista.

El contexto

Safarov señaló que "la ofensiva contra Irán se veía venir desde el año pasado, cuando Estados Unidos e Israel habían atacado las centrales nucleares de Irán, ya que desde hace tiempo que están en contra del desarrollo nuclear iraní. Era una cuestión de tiempo".

Interrogado sobre la posible duración del conflicto y sus derivaciones, aseguró que "hay mucha incertidumbre porque Donald Trump ya anunció que es una operación que ellos creen que en cuatro semanas se puede resolver". "Yo particularmente creo que están presionando al gobierno iraní para que se siente a negociar, del mismo modo salvando las distancias como lo hizo en su momento con el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela. Otra opción es que el pueblo iraní, viendo que continúan los ataques y se multiplican los muertos pueda tener más herramientas para generar una guerra civil, y que no le quede otra opción a la Guardia Revolucionaria, que es la que está conduciendo los destinos de Irán, que dar un paso al costado y generar un gobierno de transición", agregó.

El especialista aseveró que "China es uno de los afectados porque consume el 20% del petróleo que iraní y eso va a tener complicaciones" pro añadó que "a Rusia le conviene que esto siga unas semanas más porque el precio del petróleo sube, y al no poder sacarlo de Irán, muchos clientes que le compraban a Irán le van a empezar a comprar a Rusia".

Para finalizar, concluyó que "otra opción es una invasión terrestre a Irán, no sólo de Estados Unidos e Israel, sino ya con fuerzas de la Unión Europea, que es una de las opciones, pero no la primera en el caso de Estados Unidos, porque si sacan una tajada de todo esto, es sólo para Estados Unidos y para Israel". "Si se involucra la Unión Europea, ya hay otro precio para el reparto del sector energético de Irán, como ocurrió en su momento con Irak", reflexionó.